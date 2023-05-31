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لبنان
الجهات المانحة تستبيح المدارس : مداهمات وطلبتات" مشبوهة"
Lebanon 24
31-05-2023
|
22:44
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كتب فؤاد بزي في" الاخبار": ضجّت أوساط أساتذة التعليم الرسمي، أخيراً، بأخبار «اقتحامات» نفّذها «مدققون أجانب» للثانويات والمدارس الرسمية لـ «التشييك» على سجلات الحضور الخاصة بالأساتذة و«تحديد مستحقي الحوافز التي تقدّمها الجهات المانحة» والبالغة 125 دولاراً شهرياً. ويشير هؤلاء إلى «استباحة تامة للمدارس والثانويات من الجهات الدولية المانحة بذريعة التدقيق في الملفات وسجلات الحضور».
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فقد تعاقدت الجهات المانحة، لا سيّما البنك الدولي، مع شركة BDO الأردنية التي يقوم موظفوها بـ«ملاحقة» الأساتذة والتفتيش في ملفاتهم الشخصية والتدقيق في سجلات المدارس، ودفاتر الحضور، في تجاوز واضح للجهة الرسمية الوحيدة المعنيّة بهذه المهمة، أي التفتيش التربوي.ويروي مديرو المدارس الرّسمية أن موظفي الشركة الأردنية يقومون بـ«تصوير سجلات الحضور في المدارس، وتواقيع الأساتذة، ويدخلون إلى الصفوف للتأكّد من وجود الأستاذ صاحب التوقيع على دفتر الدوام داخل صفه». ولا تنتهي التجاوزات عند هذا الحد، إذ «يطلب المدققون من الأساتذة إبراز هوياتهم»، ويأتي هذا الطلب، الذي يصفه مدير مدرسة بـ«الأمني»، أمام التلامذة، بحجة التأكّد من صحة المعلومات. ويروي مدير إحدى المدارس، أن ممثلي الشركة طلبوا منه مغادرة مكتبه لدى حضورهم للتأكد من سجلات الدوام الخاصة بالموظفين.
أمام هذه التحرّكات «المشبوهة أمنياً»، بحسب المدير نفسه، يمنع المديرون من الرّفض أو حتى تنظيم العملية. إذ إن «التعليمات بالامتثال أتت من مديريتي التعليم الثانوي والابتدائي في الوزارة.
ويشير عدد من مديري المدارس الرّسمية الذين تواصلت معهم «الأخبار» إلى «طلبات مشبوهة لموظفي شركة التدقيق عبر طلب الاطلاع على الملفات الشخصية للأساتذة». علماً أنّ هذه الأوراق هي عبارة عن «سير ذاتية فيها معلومات شخصية عن الأستاذ، وعائلته، وعنوان سكنه، والشهادات التي يحملها».
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