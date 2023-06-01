عبد الله نوه بتعاونية موظفي الدولة ومديرها

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "من جديد تثبت تعاونية موظفي الدولة ومديرها الدكتور يحيى خميس، أن الامن الصحي للموظف وعائلته كان وسيبقى الهدف الأسمى، وبأن الادارة الرشيدة قادرة على استنباط الحلول، مهما كانت العقبات كبيرة والامكانات قليلة".

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