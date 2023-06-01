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لبنان

الاعتراضات تتزايد: كيف ننتخب شخصا لم يتواصل معنا؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2023 | 01:30
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انتقدت مصادر معارضة الحديث عن "اتفاق" بين الاحزاب المسيحية الثلاثة على إسم الوزير السابق جهاد أزعور، من دون الرجوع إلى حلفائهم الآخرين.
وسألت "كيف يُمكن أنّ ننتخب شخصاً لم يتواصل معنا، ولم نتحاور معه، ولم نتناقش معه برنامجه السياسيّ ورؤيته الإقتصاديّة؟"
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واستغربت المصادر ما اسماه التفرّد بتسميّة المرشّح في حين ان هناك كتلا معارضة لم يُناقش معها هذا الترشّيح، ولم تُبدِ تأييدها له، وربما لن تُوافق عليه وقد يكون لدى البعض منها تحفّظات على إسم ازعور".
في المقابل افيد ان هذه الاعتراضات وصلت الى ازعور فقرر ان يلتقي عبر تقنية الزوم مساء اليوم عدداً من النواب التغييريين كي يضعهم في تصوراته للاوضاع في لبنان.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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