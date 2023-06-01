أسواق جديدة للدواء؟

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بعد انقطاع عدد من اصناف الادوية من الصيدليّات، ومنها اصناف يتناولها المواطنون منذ سنوات، بدأت الشركات المستوردة بالتوجّه نحو اسواق عربية لسدّ النقص بالأدويّة المفقودة، واستيراد اصناف مشابهة.واللافت أنّ ثمن هذه الأدويّة الجديدة قريب من أسعار الأدويّة السابقة.