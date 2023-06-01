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لبنان

بعد اشكال طرابلس أمس.. هذا ما جرى اليوم

Lebanon 24
01-06-2023 | 00:25
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توفي المدعو "م.س" اثر الاشكال العائلي الذي وقع بين اولاد العم مساء امس في منطقة قبر الزيني طرابلس والذي نتج عنه ٤ جرحى، نقلوا جميعاً الى مستشفيات طرابلس للعلاج الا أن م. ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه البليغة التي اصيب بها.
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ويذكر ان الاشكال العائلي الذي وقع كان نتيجة خلاف على ميراث.
 
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