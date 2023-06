صيف لبنان 2023 حافل.. المهرجانات اللبنانية تعود لتنشر الفرح

وسط الأزمة المعيشية والإقتصادية الخانقة التي تحيط باللبنانيين، سيكون صيف 2023 على موعد مع مشهدية حياة وفرح وفن وثقافة.

ولاستعادة نكهة الفرح بمذاق ما قبل الأزمة، تحضّر المهرجانات في عدد كبير من المناطق اللبنانية مثل بيت الدين، بعلبك، البترون.

Advertisement

مهرجانات بيت الدين

وتمّ أمس إطلاق "مهرجانات بيت الدين" وهو أحد المهرجانات الرائدة في الشرق الأوسط، اذ يحدث في قصر كبير ورائع عمره 200 عام في جبال الشوف، في لبنان.

القصر هو جوهرة الهندسة المعمارية اللبنانية مع العديد من الأفنية والبوابات الضخمة والأروقة الأنيقة والمعارض.

وأعلنت السيدة نورا جنبلاط برنامج المهرجان لهذه السنة، وجاء على الشكل التالي:

الافتتاح في 20 تموز: تحييه الديفا فرح الديباني يرافقها المايسترو لبنان بعلبكي قائداً للأوركسترا.

22 تموز Double Concert: لقاء عابر للثقافة بين موسيقى الفلامينكو والألحان الشرقية.

القسم الأول مع فرقة Chicuelo، أمّا الثاني فمع غـــــــي مانوكيـــــــان وفرقته الموسيقية.

25 تموز:ليلة الجاز بامتياز، تجمع بين كبار فناني الجاز في لبنان.

القسم الأول تحييه دونا خليفة الملحنة وعازفة bass مع مجموعتها الموسيقية؛ والقسم الثاني مع عازف البيانو والملحن آرثر ساتيان وفرقته.

27 تموز:ميساء قرعـــــة LIVE في بيت الدين



2، 3 و5 آب:Chicago the musical – بالعربي،وهي أول مسرحية موسيقية مرخصة من برودوي تقدم باللغة العربية.

وتضم المجموعة 20 راقصا و20 موسيقيا ومغنيا، إلى جانب الملحن إيليو كلاسي وكاتب الأغاني أنتوني أدونيس. والعرض من إنتاج نايلة الخوري.

مهرجانات بعلبك الدولية

أما مدينة الشمس بعلبك، فهي أيضاً على موعد مع الفرح في ظل الظروف المعيشية والإقتصادية الخانقة التي تحيط باللبنانيين، في تموز المقبل.

وكانت قد أطلقت لجنة "مهرجانات بعلبك الدولية" من قلعة بعلبك التاريخية برنامج صيف 2023، الزاخر بالفعاليات المليئة بالأمل والفرج بالنسبة للبنانيين وأهالي المنطقة على حد سواء.

برنامج المهرجانات:

من 1 تموز حتى 16 منه، يتضمن خمس حفلات هي: 1 تموز: حفلة غالا roberto bolle and friends الراقصة.

2 تموز: فرقة الكندي مع الشيخ حامد داوود ودراويش دمشق.

7 تموز: roots in our hand feom spain and lebanon nacho arimany.

14 تموز: الفنان ملحم زين وفرقته.

16 تموز: voodoo cello مع imany المغنية الفرنسية الأفريقية برفقة ثمانية تشيللو.

(يمكن الحصول على التذاكر من خلال: Virgin Megastores أو أونلاين عبر: www.ticketingboxoffice.com. للاستعلام: 01217810).





مهرجانات البترون لصيف 2023

البترون بدورها، لا تريد أن تكون غائبة عن المشهد الصيفي، فمهرجانات البترون لهذا الصيف ستكون مميزة ومنوعة وستطال كافة المجالات. البترون بدورها، لا تريد أن تكون غائبة عن المشهد الصيفي، فمهرجانات البترون لهذا الصيف ستكون مميزة ومنوعة وستطال كافة المجالات.

وهذا العام غالبية البرامج ستكون مجانية لعامة الناس في البترون، وستبدأ الفاعليات في 23 حزيران بمتحف آليات عسكرية خارج الخدمة تحت مياه البحر بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وفي 30 حزيران يقام أول حفل موسيقي مع فرقة "أدونيس" يليه حفل فني آخر في أول تموز مع سيلاوي.

وفي 7 تموز مهرجان "روح البترون"، ثم batroun photography award بين 15 تموز و13 آب.

وفي 22 و23 تموز يقدم الفنان جورج خباز حفلا بعنوان "جايي الايام".

وتختتم المهرجانات بمهرجان الافلام القصيرة المتوسطية في 7 و8 و9 و10 أيلول.



وسيكون اللبنانيون والمغتربون والسياح في مختلف المناطق على موعد مع مهرجانات وبرامج فنية كثيرة ومتنوعة تعيد البهجة الى نفوسهم.