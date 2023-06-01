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لبنان

سياسيو لبنان يستذكرون رشيد كرامي في ذكرى اغتياله

Lebanon 24
01-06-2023 | 02:42
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في الذكرى الـ 36 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، البيان الآتي:
"ستة وثلاثون عامًا وهو في أعالي الوطن، أرزةٌ تهزأ بالموت، وتخفقُ إيمانًا بلبنان الواحد. رجلُ الدولة العفيفِ اللسان النظيف الكف، الملتزم بالمصلحة العامة، وحدها دون سواها، الحريص على انتمائه الوطني والعروبي، الساعي الدؤوب إلى السلام بين المواطنين  والجاعل النزاهةَ سبيلَه ومقصدَه".
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وأضاف المرتضى: "لهذه الفضائل دبروا قتله بتفجير الهواء به، فإذا دمه خريطة الطريق لمنع التقسيم وانهاء الحرب الأهلية. الرئيس الشهيد رشيد كرامي: باقٍ وأعمارُ الأشرار قصارُ".
 
 
النائب فؤاد مخزومي بدوره، غرد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "1 حزيران ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي رحمه الله. رجل الاعتدال والحكمة والمواقف الوطنية".
 
 
كذلك غرّد النائب ميشال معوض عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي، نستذكره رجل دولة عمل على إرساء العيش المشترك في الشمال ولبنان، وشريكا وطنيا للرئيس الشهيد رينه معوض في سبيل بناء الوطن ومؤسساته. كم نفتقد اليوم حضوره السياسي الوطني ودفاعه عن القضايا العادلة في زمن انحلال الدولة ومؤسساتها وتغييب العدالة".
 
 
 من جهته، رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، ان "36 عاما مرت وذكراه لا تزال حاضرة في الضمير والوجدان الوطني والعربي، لأن الرشيد كان عنوانا في الانتماء والهوية الوطنية والعربية، وكان وما زال في حضوره والغياب مثالا لرجل الدولة الملتزم مبادئ القيم الوطنية والأخلاقية".
واعتبر ان "الذكرى تأتي هذه السنة ولبنان في ظل تطورات وتحديات احوج ما يكون الى نهج وسيرة وقيمة استشهاده لمواجهة الازمات وانقاذ البلد من براثن الفساد وسلبيات المذهبية وما تتركه من تداعيات، والتأسيس لوطن العدالة والكفاءة والمواطنية الحقيقية، وهي المبادئ التي دفع من اجلها حياته ليبقى لبنان وطن الوحدة والعروبة واسقاط كل محاولات التجزئة والتفرقة، فاستحق ان يكون شهيدا للوحدة والحرية والعدالة والعروبة، ولذلك خافوا من كبريائه وعنفوانه وصلابته، فاسقطوه جسدا لتبقى القيم التي ناضل من اجلها حية في ضمير الشرفاء، الذين ساروا على درب رشيد كرامي حفاظا على قيم الدماء والشهادة، في زمن ضاعت فيه المبادئ وطغت العصبيات والكيديات والمصالح، فأين نحن اليوم من مصلحة لبنان واللبنانيين لنستحضر زمن الرجال لتفادي الاخطاء والبناء على الارث والاصالة لحماية الوطن من الاخطار المحدقة به".
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