26
o
بيروت
27
o
طرابلس
20
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مربّعات أمنية" في البقاع تبرزُ إلى الواجهة.. التواجد فيها "ممنوع"!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-06-2023
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار إنفجار بلدة قوسايا البقاعية الذي وقع، أمس الأربعاء ضمن موقعٍ لمنظمة "الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، الكثير من التساؤلات حول وجود أنشطةٍ عسكريّة غير معروفٍ بها لتلك المنظمة في المنطقة المذكورة.
Advertisement
وخلال الساعات الماضية، طُرحت رواياتان بشأن ما حصل: الأولى تقول إنّ الإنفجار ناجمٌ عن "ضربة إسرائيلية" أدت إلى مقتل 5 عناصر من "الجبهة الشعبية" في المنطقة المذكورة، فيما الرواية الثانية تشير إلى أنّ ما حصل سببه إنفجار صناديق ذخيرة كانت تُنقل إلى مخازن تابعة للجبهة هناك.
وبين "ضياع" الحقيقة، سعت جهات عديدة إلى إثارة مسألة وجود نشاط للمنظمة في أكثر من منطقة، لاسيما أن ما كان معروفاً وسائداً في وقتٍ سابق هو أن مراكز "القيادة العامة" الأساسيّة كانت في منطقة الناعمة - جنوب بيروت.
وبمعزلٍ عن أسباب الحادثة، تطرّقت مصادر سياسية في البقاع إلى أسباب وجود عناصر مُسلّحة لـ"القيادة العامة" سواء في البقاع أو مناطق أخرى، كما طرحت تساؤلات عن دورهم وعن أسباب تدرّبهم عسكرياً في منطقة "حدودية" تبين أنها مسرحٌ لمعسكرات وتدريبات.
وبحسب المعطيات، فإنَّ نشاط القيادة العامة كبيرٌ جداً في قوسايا وفي مناطق أخرى، وهناك معرفة مُسبقة لذلك من قبل الأهالي القاطنين هناك، في حين أنَّ بعض المراكز لا تكون ظاهرة وسط حديثٍ عن أن هناك مناطق جرديّة شبيهة بـ"مربعات أمنية" لا يمكن الوصول إليها أو الإقتراب منها.
وحالياً، فإنّ التحقيقات ما زالت مُستمرّة بشأن ما حصل، في وقتٍ قالت فيه مصادر من الأهالي إنّ الإمتعاض شديدٌ من قبلهم بشأن ما حصل باعتبار أن موسم قطافٍ الكرز بدأ، وبالتالي يخشى السكان تأثر عملهم جرّاء أنشطة غريبة وخطيرة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت على السرير ومن دون نقطة ماكياج.. شاهدوا آخر إطلالة لبطلة مسلسل "الثمن" سارة ابي كنعان (صورة)
Lebanon 24
ظهرت على السرير ومن دون نقطة ماكياج.. شاهدوا آخر إطلالة لبطلة مسلسل "الثمن" سارة ابي كنعان (صورة)
05:00 | 2023-05-31
31/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة الـ 20 توفيت قبل يوم واحد من زفافها.. ورسالة مؤثرة من والدها (صورة)
Lebanon 24
ابنة الـ 20 توفيت قبل يوم واحد من زفافها.. ورسالة مؤثرة من والدها (صورة)
04:32 | 2023-05-31
31/05/2023 04:32:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
15:33 | 2023-05-31
31/05/2023 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
31/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن "صيرفة".. إليكم ما أعلنه مصرف لبنان اليوم
12:17 | 2023-05-31
31/05/2023 12:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-06-01
الرياض بعد القمة.. مع فرنجية ومع خصمه
04:03 | 2023-06-01
توتر في الجنوب.. والسبب خيمة!
04:02 | 2023-06-01
كرم: لدى أزعور القدرة على تأمين أكثر من 65 صوتا
04:00 | 2023-06-01
جثة في ابي سمرا.. هل هي عملية انتحار جديدة؟
03:55 | 2023-06-01
عبدالله: التدخل الخارجي في مسألة العقوبات يمس بسيادة لبنان
03:49 | 2023-06-01
بيان عن شركة "توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9".. هذا ما جاء فيه
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
01/06/2023 11:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
01/06/2023 11:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
01/06/2023 11:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact