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لبنان

"نائب" يأخذ إحتياطاته".. ماذا فعل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-06-2023 | 03:45
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لوحِظ أنَّ أحد النواب "الجُدد" باتَ يأخذُ احتياطاتهِ بشكل كبير ويتجنَّب الرّد على الإتصالات الهاتفيّة من "أرقام غريبة"، وذلك خوفاً من تسجيلِ مكالماته.
وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ الأزمة التي برزت مؤخراً عقب انتشارِ تسجيل صوتي للنائبة سينتيا زرازير، وجّهت من خلاله إتهاماتٍ إلى النائبة بولا يعقوبيان بتوزيِعِ أموالٍ بـ"الدولار الفريش" على حرس مجلس النواب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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