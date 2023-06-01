ملتقى التأثير المدني: لبنان مَخطُوفٌ وأسيرُ خياراتٍ انفِعاليَّة انتِحاريَّة!

إعتبر ملتقى التأثير المدني أن "تفريغ المؤسَّسات الدُّستوريَّة والانقِلابُ على مسارات التَّداول السِّلمي يؤشِّرُ إلى أجُندَة خبيثة لتغيير هويَّة لبنان"، وهو ما "يَضَعه في مصافّ الدُّول المخطوفة ولَو مرحليًا".

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وجدّد الملتقى تحذيرهُ من "شيطنة خيار المواطنة لِصالح خيارات مُلتَبِسة"، داعياً الى "إستِمرار المعركة السِّلميَّة لاسترداد الدَّولة".

وفي بيانٍ له عبر "تويتر"، قال الملتقى: "في موازاةِ حالةِ الخَطف المنهجيّ هذه ثمَّة محاولةُ اغتيالٍ عميقة لصِيغة العيش معًا والميثاق من باب شيطنة خيار المواطنة لِصالح خيارات مُلتَبِسة تنحو باتِّجاه خلقِ مواقِع نفوذ أو إنشاء مربَّعات عزل".

وانتهى الملتقى إلى القول: "أن الخياراتُ المُلتَبسة تستشرس في تظهير انفِعالاتِها، والأهمّ، أن تبقى حِكمة القِوى المجتمعيَّة الحيَّة راسِخة بموجب تحرير العقول والنفوس والنُّصوص من التشويهات القاتِلة، والاستِمرار في المعركة السِّلميَّة لاسترداد الدَّولة".