تدابير سير في بلاط لمناسبة بطولة سباقات تسلق الهضبة

أعلنت بلدية بلاط قرطبون ومستيتا في بيان، أن النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظم بالتنسيق مع البلدية المرحلة الأولى من بطولة لبنان لسباقات تسلق الهضبة يوم الأحد المقبل، حيث ستقفل الطريق الممتدة من بعد الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU" و Hotel Maximus من امام مشروع Nohra 3904 السكني، وصولاً الى كنيسة الجليسة من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية الساعة 16:00".

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كما ستقام تجارب يوم غد الجمعة على نفس الطريق بدءا من الساعة 9:00 صباحاً ولغاية الساعة 15:00 بعد الظهر.

ودعت الجميع للتقيد بإرشادات القوى الأمنية وعناصر شرطة البلدية حرصا على السلامة العامة. (الوكالة الوطنية)