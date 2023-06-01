اطلاق نار ليلاً في صور.. اليكم التفاصيل

تعرض منزل المواطن عباس ترشيشي من بلدة معركة في قضاء صور، الى اطلاق نار عند منتصف الليل من قبل مجهولين، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، فيما فر الفاعل الى جهة مجهولة.

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