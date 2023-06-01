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لبنان

اطلاق نار ليلاً في صور.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
01-06-2023 | 02:30
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تعرض منزل المواطن عباس ترشيشي من بلدة معركة في قضاء صور، الى اطلاق نار عند منتصف الليل من قبل مجهولين، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات، فيما فر الفاعل الى جهة مجهولة.
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معركة

اطلاق نار

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