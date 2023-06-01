بيان عن شركة "توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9".. هذا ما جاء فيه

أعلنت شركة "توتال إنيرجيز إي بي بلوك 9 – فرع لبنان" (مشغّل) ( TotalEnergies EP Block 9 ) في بيان، أنه "استعداداً لأنشطة الحفر الاستكشافيّة قبالة سواحل لبنان في الرّقعة الرقم 9، نشرت الشركة دراسة تقويم الأثر البيئيّ والاجتماعيّ (ESIA) في 15 أيّار 2023 على موقع هيئة إدارة قطاع البترول وموقع توتال إنيرجيز لبنان للمراجعة العامّة".

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ولفتت توتال في بيان الى أن شركة RSK وهي شركة إستشاريّة بيئيّة عالميّة نظمت مع شركة الإستشارات اللبنانيّة DAR، اجتماعات التشاور العامّة لحساب شركة TotalEnergies EP Block 9 - فرع لبنان في 31 أيّار 2023 في بيروت و1 حزيران 2023 في صور. كما تمّ نشر دعوات عامّة لهذه الإجتماعات في صحيفتيْن محلّيتيْن (النهار والأخبار) يوميْ 15 و16 أيّار 2023.





وهدفت هذه الاجتماعات إلى تقديم نتائج المشروع كما تمّ دعوة الجهات المعنيّة لإعطاء ملاحظاتها على نتائج الدراسة. وتستغرق فترة الإستشارة العامّة 30 يومًا بما يتوافق والأنظمة اللبنانيّة. بعد هذه الفترة، سيتمّ تقديم تقرير تقييم الأثر البيئي والاجتماعي النهائي إلى وزارة البيئة للموافقة عليه.

وأضاف البيان: "ستقوم توتال إنيرجيز وشريكتيْها إيني وقطر للطاقة بإجراء عمليّات الحفر الاستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 وفقًا للمعايير البيئيّة الدوليّة وبما يتوافق مع القوانين اللبنانيّة المرعيّة الاجراء".

وتابع: "إن توتال إنيرجيز للإستكشاف والإنتاج موجودة في لبنان منذ العام ٢٠١٨، وهو العام الذي تمّ فيه توقيع إتفاقيتيْ الإستكشاف والإنتاج للرّقعتيْن رقم 9 و 4. بصفتها المشغّل لهاتيْن الرّقعتيْن أنهت شركة توتال إنيرجيز أوّل بئر إستكشافيّ تمّ حفره على الإطلاق في المياه اللبنانيّة العميقة، في الرّقعة رقم 4 في أوائل العام 2020 وفقًا لإلتزاماتها التعاقديّة. مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة تستعدّ توتال إنيرجيز لحفر بئر إستكشافيّ ثانٍ. وسيتمّ حفر هذا البئر في الرّقعة رقم 9 خلال العام 2023". (الوكالة الوطنية)