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لبنان
جثة في ابي سمرا.. هل هي عملية انتحار جديدة؟
Lebanon 24
01-06-2023
|
04:00
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عثر على جثة المواطن "ط.ب" مواليد 1986 مصابة بطلق ناري في الرأس والى جانبه بندقية صيد داخل كراج المبنى الذي يقطنه في منطقة ابي سمراء شارع العطور. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.
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وبحسب ما افادت المصادر ان الشاب يعاني من اضطرابات نفسية
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