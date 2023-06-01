جثة في ابي سمرا.. هل هي عملية انتحار جديدة؟

Advertisement

عثر على جثة المواطن "ط.ب" مواليد 1986 مصابة بطلق ناري في الرأس والى جانبه بندقية صيد داخل كراج المبنى الذي يقطنه في منطقة ابي سمراء شارع العطور. وعلى الفور حضرت القوى الامنية وفرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان.وبحسب ما افادت المصادر ان الشاب يعاني من اضطرابات نفسية