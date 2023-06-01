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لبنان

كرم: لدى أزعور القدرة على تأمين أكثر من 65 صوتا

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:02
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أشار النائب فادي كرم الى أن "خليّة أفرقاء المعارضة تعقد اجتماعات يومية، للبحث في طريقة إعلان تبنّي ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور خلال أيام وبالتنسيق مع التيار الوطني الحرّ، من أجل أن نكون فريقاً واحداً متماسكاً لمقاربة المعركة الرئاسية والضغط على الرئيس نبيه بري بهدف الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس في أسرع وقت". 
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وقال في حديث إلى "صوت كل لبنان" إن "الرئيس بري يعلم أنه من مصلحة البلد الدعوة إلى جلسة، لا سيّما أن هناك مرشحَين وكل الأفرقاء باتوا جاهزين للانتخابات الرئاسية واتّخذوا مواقفهم، وبالتالي سقطت اليوم الحجة وراء عدم الدعوة إلى جلسة".
 
 
 
وأضاف: "من المفترض أن مرشحنا جهاد أزعور لديه القدرة على تأمين أكثر من 65 صوتا". 
 
وعن احتمال فرض عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية، اعتبر أن "الشخصيات المعرّضة لعقوبات مرتبطة أساسًا بملفات فساد واليوم تعطّل الاستحقاق الرئاسي وتشلّ الدولة".
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