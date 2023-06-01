توتر في الجنوب.. والسبب خيمة!

تشهد الحدود قرب مزرعة بسطرا في خراج كفرشوبا توترا واستنفارا من الجانب الاسرائيلي، احتجاجا على ما اعتبرته اسرائيل خرقا للخط الازرق بعد ان وضع حزب الله خيمة على جانب الحدود.

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