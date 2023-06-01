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لبنان

توتر في الجنوب.. والسبب خيمة!

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:03
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تشهد الحدود قرب مزرعة بسطرا في خراج كفرشوبا توترا واستنفارا من الجانب الاسرائيلي، احتجاجا على ما اعتبرته اسرائيل خرقا للخط الازرق بعد ان وضع حزب الله خيمة على جانب الحدود.
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