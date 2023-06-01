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لبنان

برّي يستقبل قائد الجيش في عين التينة

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:22
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إستقبلَ رئيسُ مجلس النواب نبيه برّي، اليوم الخميس، في عين التينة، قائد الجيش العماد جوزاف عون.
 
 
 
 
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نبيه بري

جوزاف عون

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