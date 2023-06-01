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لبنان
حمية: النظام الراداري الجديد للمطار ضمان لإدارة حركة الملاحة
Lebanon 24
01-06-2023
|
04:33
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وقع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه اثناء زيارته الرسمية الى كوريا الجنوبية، مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خوان كارلوس سالازار، على كتاب لتكليف المنظمة لإجراء مناقصة عالمية عبر مكتب التعاون الفني (TCB) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو لتلزيم شراء نظام رادار جديد للمراقبة الجوية وأنظمة ملاحية لزوم تقديم خدمات الملاحة الجوية في الاجواء اللبنانية وتأمين عمل وسلامة تلك الخدمات والحفاظ على المستوى المطلوب لأنظمة الطيران المدني وسلامتها، وذلك تم استناداً لقرار سابق لمجلس الوزراء اللبناني، والذي كان قد اتخذه في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٦.
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ولفت الوزير حميه، إلى ان "العقد الذي وقعه يعد أمراً حيوياً جداً للبنان، باعتباره حاجة ضرورية للمطار، وخصوصاً بأن الانظمة والأجهزة المستخدمة حالياً بعد انتهاء عمرها الافتراضي بحسب شهادات تصنيعها كونه مضى على بدء استخدامها اكثر من ١٨ عاماً دون اي تحديث او صيانة من الشركات المصنعة، وذلك بسبب الخوف من عدم توافر قطع غيار لها في الاسواق العالمية في حال حصول عطل عليها".
وقال: "لأجل ذلك برزت الحاجة لتركيب نظام حديث لإدارة الحركة الجوية وتنظيم انسيابها نتيجة للزيادة الكبيرة لحركة الطائرات في الاجواء اللبنانية، وضرورة تنظيم هذه الحركة باستخدام تقنية تعتمد على أنظمة ملاحة آلية مستخدمة في العديد من المطارات الدولية، علماً بأنه سيُصار على الإبقاء على المركز الحالي واجهزته في مبنى المطار، كمركز احتياطي في حال حصول عطل او حادث في المركز الجديد".
وختم الوزير حمية مؤكداً أن "هذا النظام الراداري الجديد المزمع تركيبه في المطار، يعد خطوة إصلاحية مهمة جداً في أحد مرافق لبنان الحيوية، ونافذته الجوية الوحيدة على العالم، والتي نحرص على أن تبقى مشرعة أمام الطيران المدني من كافة الدول الصديقة في العالم، وذلك بمعايير الملاحة الجوية الدولية ، هذا فضلاً عن جعل المطار يضاهي بتجهيزاته الجديدة أعلى المواصفات والشروط الفنية الموجودة في كبريات المطارات في العالم. (الوكالة الوطنية)
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