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لبنان

بشأن جوازات السّفر.. نداءٌ من مدير "الأمن العام" إلى اللبنانيين

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:30
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أعلنَ المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن جوازات السفر مؤمّنة لجميع اللبنانيين، مشيراً إلى أنهُ "لا داعٍ للتهافت على تقديم طلباتٍ للحصول عليها".
وفي كلمةٍ له خلال إحتفال أقامتهُ المديرية، اليوم الخميس، أكد البيسري أنَّ المتابعة مستمرة لملف النازحين السوريين في لبنان خصوصاً لناحية إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، مشدداً على أنّ "لبنان هو بلدُ مرور وليس بلد لجوء".
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وتوجّه البيسري إلى مسؤولي مُفوضية اللاجئين، داعياً إياهم إلى تسليم بيانات النازحين إلى السلطات اللبنانية من دون شروطٍ مُسبقة، مشيراً إلى أنّ قضية النازحين بحاجة إلى مُعالجة وفق خطّةٍ عمليّة بالتنسيق مع الحكومة السورية والمُجتمع الدولي. 
 
 
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