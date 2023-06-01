المولوي: نعملُ على توفير صيفٍ مُستقر للمواطنين والسُّياح

أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي أنّ الأجهزة الأمنية تعملُ على توفيرِ صيف مُستقر للمواطنين والسياح، آملاً تواجد العرب بكثافة في لبنان وعودة اللبنانيين المغتربين إلى وطنهم.

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