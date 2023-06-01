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لبنان

المولوي: نعملُ على توفير صيفٍ مُستقر للمواطنين والسُّياح

Lebanon 24
01-06-2023 | 04:40
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أكّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي أنّ الأجهزة الأمنية تعملُ على توفيرِ صيف مُستقر للمواطنين والسياح، آملاً تواجد العرب بكثافة في لبنان وعودة اللبنانيين المغتربين إلى وطنهم.
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كلامُ المولوي جاء خلال إحتفالٍ أقامته المديريّة العامة للأمن العام، اليوم الخميس، إذ قال: "الأمن العام دائماً قوي وموجود ووصيتي أن نكون السبّاقين في خدمة المواطنين. إن البلد يمرُّ في ظروف صعبة وعلى الرغم من ذلك نرى أن القوى الأمنية وفي طليعتها الأمن العام، لا تتوقف عن الخدمة وتقوم بواجباتها كاملة رغم الظروف التي لم تؤثر على الأداء والتضحية".
 
 
 
 
 
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