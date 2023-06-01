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لبنان

الاحرار: نؤكد مواصفات رئيس سيادي إصلاحي وحيادي

Lebanon 24
01-06-2023 | 03:05
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 جدد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار "التأكيد على الثوابت التي أعلنها عن مواصفات الرئيس على أن يكون سيادياً وإصلاحياً وحيادياً يحظى بثقة المجتمع الدولي ويحمل برنامج عمل سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي لإخراج لبنان من ازاماته".
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كما اكد الحزب مجدداً في بيان بعد اجتماعه الدوري على "ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد في غياب الدور المفترض، الذي يجب أن تلعبه المؤسسات الخدماتية التابعة للدولة لذا يجب خصخصتها وباسرع وقت، والعمل على إنشاء معامل لتوليد الطاقة الكهربائية وبأسعار يمكن أن يتحملها المواطن".   
 

واستغرب حزب الوطنيين الأحرار في بيانه "عودة التفلت الأمني ونحن على أبواب صيف وموسم سياحي واعد، وكأنه مطلوب خسارة لبنان من مداخيل منطزرة وضرب لمؤسساته السياحية قد يحرمه منها، كما يثني الحزب على عمل الجيش والقوى المختصة وسرعة تحديد مكان المواطن السعودي وتحريره من خاطفيه مما يعزز ثقة المواطن اللبناني بأجهزته الأمنية الشرعية".
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