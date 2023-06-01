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لبنان

أمن الدولة تضبط نحو 30 ألف حبة كبتاغون في هذه المنطقة!

Lebanon 24
01-06-2023 | 05:44
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة ما يلي: "بعد متابعة دقيقة من قبل مكتب امن الدولة _ البقاع الغربي، تم توقيف كل من :

_ السوري ن.ن.

_ السوري خ. أ. خ.

_ السوري م. خ.

_ السوري م.ش.

وتمّ ضبط ٧٠٠ ٣٢ حبّة كبتاغون وقنبلتين دفاعيّتين وأسلحة حربيّة في مسبح نور الشمس، حيثُ تبين انّ هذه الكميّة تمّ تهريبها من بلدة مضايا السوريّة الى الاراضي اللبنانيّة مروراً ببلدة الكفير السورية وذلك عبر تاجر المخدرات السوري ( أ.أ) ، حيثُ قام بتسليمها على نقطة المصنع للسوريّ (ع.ن) الذي قام بدوره بتسليمها للموقوف لدى أمن الدولة السوريّ ن.ن.، الذي ،بالتعاون مع السوريّ الموقوف خ.خ.، أقدما على تخبئتها داخل مسبح نور الشمس الذي يقع في خراج بلدة المرج _ برالياس.
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أما السوريّين الموقوفين م.ش. و م.خ. اقتصر دورهما على بيع الحبوب ضمن منطقة البقاع.

وعليه، عمدت دورية من مكتب امن الدولة _ البقاع الغربي بعد متابعة دقيقة على مدى عدة ايام متواصلة لشبكات الاتجار بالمخدرات على تحديد مواقع الشبكة بين كل من بلدة الخيارة، حوش الحريمة، المرج وبرالياس، وعند ساعة الصفر داهمت الدورية المذكورة الشبكة في الأماكن المذكورة، وتمّ ضبط 32700 حبة كبتاغون وقنبلتين دفاعيتين وأسلحة حربيّة كانت مخبّأة بطريقة إحترافيّة، دقيقة ومعقّدة في مسبح نور الشمس.

أوقف أفراد الشبكة الخمسة في مكتب امن الدولة _ البقاع الغربي وأجري التحقيق معهم بإشراف مدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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