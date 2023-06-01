اجتماع بين وزير الزراعة وممثل برنامج الأغذية للأمم المتحدة... هذا ما اتفقا عليه

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، ممثل برنامج الأغذية للأمم المتحدة WFP في لبنان عبدالله الوردات ، حيث جرى البحث في شؤون الأمن الغذائي وسلامة الغذاء ، بالإضافة الى المشاريع المنفذة ما بين وزارة الزراعة و المنظمة ، وبخاصة ملف القمح ، والمسوحات التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الجيش اللبناني على جميع الاراضي المزروعة من حبوب و بقوليات.واوضح المكتب الاعلامي لوزير الزراعة انه "تم الاتفاق على تفعيل الجهود لتأمين الدعم لموسم زراعة القمح الطري في لبنان".