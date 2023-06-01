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لبنان

دريان في ذكرى استشهاد كرامي: نتذكر رجل الحكمة والاعتدال

Lebanon 24
01-06-2023 | 05:49
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب وليد البعريني الذي اكد بعد اللقاء ان المفتي دريان "حريص على موقع رئاسة الجمهورية وهو مع انتخاب الرئيس الذي يتحلى بالمواصفات التي وضعتها دار الفتوى في بيانها  اثر اجتماع اللقاء الوطني للنواب المسلمين من أهل السنة والجماعة الذي حصل في أيلول الماضي ولا تتوقف عند اسم الرئيس"، وقال: "نحن مع دار الفتوى وتحت مظلتها ونتشاور ونتواصل مع سماحته في انتخاب رئيس الجمهورية والله الموفق".
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وأجرى مفتي الجمهورية اتصالا بالنائب فيصل كرامي مواسياً ومستذكراً مزايا الرئيس الشهيد رشيد كرامي في ذكرى استشهاده، وقال مفتي الجمهورية :"نتذكر رجل الحكمة والاعتدال والوحدة والعيش المشترك والحوار وعروبته ومواقفه الوطنية والإسلامية".  
المصدر: الوكالة الوطنية
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