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لبنان

لبنان في الطليعة.. قائمة تكشف حجم إنفاق العرب على التبغ ومنتجاته

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:00
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تصدرت مصر والأردن والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر استهلاكاً للتبغ، وكان متوسط الإنفاق السنوي هو الأعلى بقيمة 9.7 مليار دولار سنوياً، فيما بلغ المتوسط في السعودية 2.5 مليار دولار، وفي الأردن 1.3 مليار دولار.
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وفي ما يلي قائمة تُظهر إنفاق العرب على التبع ومنتجاته خلال العام 2023:

1- الأردن: 

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 120.5$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 1.37 مليار دولار

2- مصر:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 86.7$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 9.77 مليار دولار

3- السعودية:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 68.1$
- إجمالي الإنفاق سنوياً 2.52 مليار دولار

4- لبنان:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 55.3$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.30 مليار دولار

5- تونس:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 49.4$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.62 مليار دولار

6- الجزائر:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 47.1$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 2.15 مليار دولار

7- الإمارات:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 43$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.41 مليار دولار

8- الكويت:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 31.3$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.13 مليار دولار

9- المغرب:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 30.2$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 1.15 مليار دولار

10- قطر:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 22.6$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.07 مليار دولار

11- البحرين: 

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 22.5$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.03 مليار دولار

12- العراق:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 14.1$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.64 مليار دولار

13- عُمان:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 9.4$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.04 مليار دولار

14- السودان:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 6.9$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.33 مليار دولار

15- اليمن:

- متوسط إنفاق الفرد سنوياً: 5.9$
- إجمالي الإنفاق سنوياً: 0.20 مليار دولار













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