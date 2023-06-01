"لقاء مفعم بمضامين "كلمة سواء"... بمن اجتمع بخاري؟

Advertisement

غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر ": "لقاء مفعم بمضامين "كلمة سواء" مع السيدة رباب الصدر المؤتمنة على إِرث العلامة موسى الصدر والذي اتخذ من الحوار نهجا لخلاص لبنان إكراما للإنسان".