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لبنان

"لقاء مفعم بمضامين "كلمة سواء"... بمن اجتمع بخاري؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 06:47
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 غرد سفير  المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر ": "لقاء مفعم بمضامين "كلمة سواء" مع السيدة رباب الصدر المؤتمنة على إِرث العلامة موسى الصدر والذي اتخذ من الحوار نهجا لخلاص لبنان إكراما للإنسان".
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