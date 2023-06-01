القرم: في حال تم تحويل الأموال والاعتمادات سيؤمَّن المازوت وتعود السنترالات إلى العمل

أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أنّه "من المتوقّع أن يتمّ تنفيذ القرارين المتعلّقين بالاتصالات بين اليوم والغد، والمشكلة الحقيقيّة تكمن في إلغاء الموازنة الملحقة الخاصة بنا".

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وأضاف القرم للـ"أم تي في": "في حال تم تحويل الأموال والاعتمادات اليوم سيؤمَّن المازوت وتعود السنترالات إلى العمل تباعاً".