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لبنان

حطّموا محتويات أحد الكيوسكات وفرضوا خوّةً بقوّة السّلاح! (صورة)

Lebanon 24
01-06-2023 | 07:24
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 28-5-2023، أقدم ثلاثة أشخاص مسلّحين وبحوزتهم قنبلة يدويّة على تحطيم محتويات كشك لبيع المواد الغذائية "كيوسك" عائد للمدعو: (ط. ش.) في محلّة سوق الخضار-طرابلس، وفرض خوّة بقوّة السلاح.
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عند السّاعة 17:30 من تاريخ 29-5-2023، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف اثنين من المشتبه فيهم على طريق عام بلدة ضهر العين – الكورة، على متن دراجة آليّة لون أزرق وأبيض، وهما:

ع. م. (من مواليد عام  1990، لبناني)
خ. ن. (من مواليد عام 2003، سوري)
بتفتيشهما، ضُبِطَ بحوزتهما مسدسان نوع retay و /15/ طلقة صالحة للإستعمال وثلاثة مماشط و"سكّين ست طقات" و"حربة" وقناع وكميّة من حشيشة الكيف وأدوات منزليّة.

تم تسليمهما مع المضبوطات والدرّاجة إلى مخفر ضهر العين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص، والبحث جارٍ لتوقيف المتورّط الثّالث.
 
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