يروّج دولارات مزيّفة.. هكذا تم القبض عليه

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أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة المدعوّ (م.غ.)، بعد توافر معلومات عن ترويجه لدولارات مزيّفة.وقالت في بيان:"خلال التحقيق معه، اعترف بترويجه للدولارات المزيّفة وهي حوالي 1000 دولار أميركيّ، ذاكراً المؤسّسات التجاريّة التي اشترى منها بضاعة بتلك الدولارات.أُحيل إلى الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء".