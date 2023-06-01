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لبنان

يروّج دولارات مزيّفة.. هكذا تم القبض عليه

Lebanon 24
01-06-2023 | 07:30
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 أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة المدعوّ (م.غ.)، بعد توافر معلومات عن ترويجه لدولارات مزيّفة.

وقالت في بيان:"خلال التحقيق معه، اعترف بترويجه للدولارات المزيّفة وهي حوالي 1000 دولار أميركيّ، ذاكراً المؤسّسات التجاريّة التي اشترى منها بضاعة بتلك الدولارات.
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أُحيل إلى الجهات الرسميّة المختصّة بعد أخذ إشارة القضاء".
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