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لبنان

عبدالله: ندعم القرارات الاستثنائية لدعم الامن الصحي والدوائي للمضمونين

Lebanon 24
01-06-2023 | 08:11
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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله عبر حسابه على تويتر": "كان من الضروري أن يبادر مشكورا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى تغطية جلسات غسيل الكلى للمضمونين، بانتظار رفع تعرفات الاستشفاء والدواء وإعادة العمل بسلف المستشفيات".
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 وأضاف: "كلجنة صحة نيابية ندعم القرارات الاستثنائية لدعم الامن الصحي والدوائي للمضمونين".
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