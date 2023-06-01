عبدالله: ندعم القرارات الاستثنائية لدعم الامن الصحي والدوائي للمضمونين

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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله عبر حسابه على تويتر": "كان من الضروري أن يبادر مشكورا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي إلى تغطية جلسات غسيل الكلى للمضمونين، بانتظار رفع تعرفات الاستشفاء والدواء وإعادة العمل بسلف المستشفيات".وأضاف: "كلجنة صحة نيابية ندعم القرارات الاستثنائية لدعم الامن الصحي والدوائي للمضمونين".