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لبنان

بشأن حادثة العاقبية... مصدر قضائي يكشف: إتّهام 5 عناصر من "حزب الله" بقتل الجنديّ الإيرلنديّ

Lebanon 24
01-06-2023 | 08:37
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نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي أن "القضاء العسكري اتهم خمسة عناصر من "حزب الله"، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي".
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وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني البالغ من العمر 23 عاماً، وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 كانون الأول خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية.

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد"، وفق الوكالة.

وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وخلص القرار، الذي اطلعت عليه فرانس برس ويقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمداً". وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم، كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.
 
 
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