الدولار ينخفض... ما هي تسعيرته الآن؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93700 و94000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 93950 و94150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.