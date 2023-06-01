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لبنان

إعلان من مديرية الخزينة في "المالية" بشأن الطوابع.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 09:36
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أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية، انه "ونظرا لحاجة مجلس كتاب العدل ونقابتي المحامين وراوبط المخاتير، الى طوابع مالية لانجاز معاملات المواطنين، ستعمد المديرية الى توزيع كامل كميات الطوابع اصدار 2021 على تلك الجهات لاستخدامها حتى تاريخ 31 تموز المقبل ضمنا، ولحين صدور قرار يوقف التداول بطوابع هذا الاصدار".
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