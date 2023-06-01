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لبنان

في الجنوب... استنفار في صفوف الجيش رداً على تهديدات إسرائيلية

Lebanon 24
01-06-2023 | 09:56
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا بأن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حال استنفار قصوى.
 
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كما اتخذت عناصره مواقع قتالية وذلك ردا على تهديدات جيش العدو الاسرائيلي بازالة وبالقوة خيمة كانت قد ركزت في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا.
 
وكانت قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد نقلت عن الجيش الاسرائيلي "ان الخيمة ركزت داخل المنطقة المحتلة ويجب ازالتها من قبل الجهات المعنية"، في حين يعتبر الجيش اللبناني "ان الخيمة ركزت في منطقة لبنانية.
 
وسجل انتشار واسع للجيش الإسرائيلي على كامل الخط الحدودي لمزارع شبعا حيث شوهدت عشرات الآليات والدبابات المدرعة تتحرك داخل المواقع العسكرية. 
 
في المقابل، تعمل قوات "اليونيفيل" على اتصالات بين الطرفين اللبناني والاسرائيلي للجم حال التوتر.
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