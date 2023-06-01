في الجنوب... استنفار في صفوف الجيش رداً على تهديدات إسرائيلية

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا بأن وحدات الجيش وضعت آلياتها ومعداتها العسكرية في منطقة جنوب الليطاني، في حال استنفار قصوى.

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كما اتخذت عناصره مواقع قتالية وذلك ردا على تهديدات جيش العدو الاسرائيلي بازالة وبالقوة خيمة كانت قد ركزت في محاذاة الخط الحدودي في محور بسطرة - محور مزارع شبعا.