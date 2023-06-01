27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صوان أصدر قراره الإتهامي في حادثة الاعتداء على دورية إيرلندية في العاقبية
Lebanon 24
01-06-2023
|
10:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان قراره الاتهامي في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في بلدة العاقبية في جنوب لبنان في 14 كانون الثاني الماضي، والتي نتج منها مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين.
Advertisement
واتهم صوان "الموقوف محمد عياد وأربعة متوارين عن الأنظار، هم: علي خليفة، علي سلمان، حسين سلمان ومصطفى سلمان بتأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد".
وسطّر مذكرات بحث وتحر لكشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة.
واعتبر أن "أفعال المتهمين المذكورين تنطبق على نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".
وأشار إلى أن "الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها، أن الجرائم التي ترتكب على قوات "اليونيفيل" أو أحد عناصرها، يطبّق عليها النص ذاته الذي يطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية. وكذلك، المادة 72 قانون الأسلحة".
وسلم صوان نسخة عن القرار إلى الدائرة القانونية في قوات الطوارئ الدولية.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
Lebanon 24
قتيل في هذه المنطقة.. مجهول اطلق النار عليه داخل سيارته
15:33 | 2023-05-31
31/05/2023 03:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بـ"توب" مكشوفة.. مُذيعة ومراسلة أخبار الـ MTV بإطلالة مُثيرة شاهدوا الفيديو
02:44 | 2023-06-01
01/06/2023 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
Lebanon 24
فضائح تظهر للعلن.. اتهامات بين جويل حاتم وشقيقة الراحل جورج الراسي إليكم تفاصيل ما يجري (فيديو)
03:12 | 2023-06-01
01/06/2023 03:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني بالأبيض.. شاهدوا آخر ظهور لها مع خطيبها قبل أيام من زفافهما (صور)
00:33 | 2023-06-01
01/06/2023 12:33:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام... إليكم هذا القرار من وزير الماليّة
Lebanon 24
لموظفي القطاع العام... إليكم هذا القرار من وزير الماليّة
07:55 | 2023-06-01
01/06/2023 07:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-06-01
الرياض بعد القمة.. مع فرنجية ومع خصمه
03:30 | 2023-06-01
لهذه الأسباب... جهاد أزعور لا يزال بعيداً عن بعبدا؟
12:38 | 2023-06-01
سلسلة عمليات أمنية للجيش في هذه المناطق.. هذا ما نتج عنها
12:33 | 2023-06-01
فيّاض شارك بافتتاح "المنتدى الدولي للاستثمار والبناء في البنى التحتية" في الصين
12:18 | 2023-06-01
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه عن "صيرفة" اليوم
11:15 | 2023-06-01
"القومي" في ذكرى إغتيال كرامي: نفتقد إلى حكمته ونزاهته
فيديو
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
واحدة من أغرب التصديات لكرة القدم حدثت في مباراة بالدوري السعودي.. شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-31
01/06/2023 19:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب تبكي بشدة.. ماذا حصل؟ (فيديو)
05:00 | 2023-05-31
01/06/2023 19:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شجار عنيف بين لبنانيين وعراقيين بالرصاص يُغلق وسطا تجاريا في البرازيل شاهدوا الفيديو
00:10 | 2023-05-31
01/06/2023 19:50:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact