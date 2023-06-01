Advertisement

لبنان

ورشة عمل في "الحكمة" حول معالجة العقم بتقنيات علمية طبيعية

Lebanon 24
01-06-2023 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1073176-638212400938720408.jpg
Doc-P-1073176-638212400938720408.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 نظمت كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة ومركز أرزة لبنان للإعتناء بالخصوبة Cedar of Lebanon FertilityCare Center ورشة عمل حول التقنيتين العلميتين اللتين تعززان الخصوبة وتعالجان مشاكلها بتقنيات طبيعية بعيدًا عن استخدام وسائل منع الحمل والإخصاب الإصطناعي وهما تقنيتا Creighton Model System (CrMS) للرعاية بصحة المرأة وتقدير خصوبتها وتقنية الـNaProTECHNOLOGY الطبية العلمية لمعالجة العقم والمشاكل النسائية الصحية.
Advertisement

شارك في ورشة العمل المسؤولة التنفيذية في مركز أرزة لبنان للعناية بالخصوبة ماريز فرنجية وعميدة كلية الصحة العامة في الجامعة الدكتورة ديالا الخوري ومديرة مستشفى المحبة في دير الأحمر غريتا جبرين أبو صليبي وعدد من الأطباء النسائيين وأطباء العائلة والقابلات القانونية وعاملون في المجالات الصحية المتخصصة بتقنيات الإنجاب. أدار النقاش مدير معهد العائلة في جامعة الحكمة الأب يوسف أبو زيد.

انعقدت الورشة تحت عنوان: "الإبتكارات العلمية في صحة المرأة" وتضمنت سلسلة من المحاضرات التي قدمها عن بعد متخصصون في الـNaproTECHNOLOGY ومن بينهم المدير الطبي لمركز جيانّا لصحة المرأة والخصوبة في لونغ أيلاند في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور بول كاربانتيير، والدكتور عمر أبو اليزيد الإختصاصي الأول في هذا المجال في الشرق الأوسط. وتم التأكيد أن التقنية المذكورة تساعد على معالجة العقم ومشاكل صحية نسائية كثيرة من خلال تقنيات طبيعية تعزز الخصوبة بمعالجة المشاكل التي تمنعها. وشجع الإختصاصيون على اعتماد أسلوب حياة صحي بعيدًا عن الوزن الزائد والضغط والتوتر وقلة ساعات النوم، والإهتمام قدر بالإمكان بالإنجاب في عمر مبكّر لا يتجاوز منتصف الثلاثينات حيث يكون الحمل أكثر سهولة مما بعد هذا العمر.

إنتشار الـNaproTECHNOLOGY

ولفتت السيدة فرنجية إلى انتشار تقنية الـNaproTECHNOLOGY في الولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية كما في مصر. وقالت "من حق كل زوج وزوجة أن يعلما بوجود تقنية طبية علمية لمعالجة العقم مقبولة أخلاقيًا وفعالة أكثر من وسائل الإخصاب الإصطناعي بحسب تجربة كثيرين وهي تقنية الـNaproTECHNOLOGY كما أن الرعاية بصحة المرأة وتقدير خصوبتها متاحة بتقنية Creighton Model FertilityCare System خصوصًا أنها طريقة علمية طبيعية فعالة لتنظيم النسل دون اللجوء إلى وسائل منع الحمل المعروفة".

وإذ لفتت إلى أنه قد "حان الوقت في لبنان للبدء باعتماد هذه الثورة في تقنيات الإنجاب الطبيعي"، ذكرت فرنجية أن دورات تدريبية ستبدأ في الخريف المقبل يشارك فيها اختصاصيون من الولايات المتحدة بهدف تعليم اختصاصيين في لبنان على تطبيق تقنيتي Creighton Model System (CrMS) وNaProTECHNOLOGY، علمًا أن مستشفى المحبة في دير الأحمر ستتضمن مركزًا مختصًا بذلك.

مقاربة شاملة لصحة المرأة

ونوهت الدكتورة ديالا الخوري بأهمية المقاربة الشاملة التي تقدمها التقنيتان المذكورتان بحيث توفران للمرأة صحة عامة جيدة تعالج مشاكلها بوسائل طبيعية تمهد لمرحلة الإنجاب. وأكدت أهمية اتباع نظام صحي في كافة مراحل العمر خصوصًا أن النمط العصري السريع يتسبب بالكثير من الأمراض المزمنة في حين أن النمط الصحي ينعكس إيجابًا على صحتي المرأة النفسية والجسدية ويحدّ من أمراض كثيرة.

أما الأب أبو زيد فلفت إلى أهمية التقنيتين اللتين تلاقيان تعاليم الكنيسة الكاثوليكية لناحية المحافظة على الكرامة الزوجية والأبوية والبنوية والطبية. ورأى أنهما ثمرة إصغاء الطب إلى كلمة الله.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:55 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-06-01
03:30 | 2023-06-01
12:38 | 2023-06-01
12:33 | 2023-06-01
12:18 | 2023-06-01
11:15 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website