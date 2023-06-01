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لبنان

فيّاض شارك بافتتاح "المنتدى الدولي للاستثمار والبناء في البنى التحتية" في الصين

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:33
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شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، في إطار زيارته للصين، في افتتاح "المنتدى الدولي الرابع عشر للاستثمار والبناء في البنى التحتية"، الذي يعقد في ماكاو – الصين، بحضور دولي لافت.
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واجتمع فياض بشين غوان فو الرئيس التنفيذي لرئيس مجلس إدارة شركة Power China المملوكة للدولة في الصين، وهي أكبر شركة إنشاءات للطاقة المتجددة في العالم.

كذلك، وقع فياض مذكرة تفاهم مع نائب الرئيس الدولي لباور شايْنا ليو شان تغطي التعاون الفني في مجال تطوير الطاقة المتجددة، بما في ذلك توليد الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية.
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