Advertisement

لبنان

سلسلة عمليات أمنية للجيش في هذه المناطق.. هذا ما نتج عنها

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1073203-638212453067847895.jpg
Doc-P-1073203-638212453067847895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 1 / 6 / 2023، نفذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، نتج عنها ما يلي:

- توقيف المواطن (م.ص.) في منطقة برج البراجنة لقيامه بسرقة قطع خردة ودراجة نارية، وتعاطيه المخدرات، وضبطت في حوزته آلة حادة.
Advertisement

- توقيف المواطن (ع.أ.) في منطقة الجاموس لوجود مذكرات توقيف في حقه بجرائم: السلب والسرقة، تعاطي المخدرات، سرقة دراجات نارية، وضبطت في حوزته آلة حادة تستعمل لسرقة الدراجات النارية.

كما أوقفت دورية من المديرية تؤازرها قوة من الجيش في منطقة الليلكي المواطنَين (ح.ح.) و(ح.ز.) لوجود مذكرات توقيف في حقهما بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، السلب، سرقة دراجات نارية والإتجار بها، وضبطت في حوزة الأول كمية من المواد المخدرة المعدّة للبيع ودراجة نارية غير قانونية ومبلغاً من المال.

سُلِّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2023-06-01
14:20 | 2023-06-01
14:07 | 2023-06-01
13:52 | 2023-06-01
13:45 | 2023-06-01
13:12 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website