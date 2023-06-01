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لبنان

كيف علّقت "اليونيفيل" على القرار الإتهامي بشأن حادثة العاقبيّة؟

Lebanon 24
01-06-2023 | 12:55
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أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي أنّ "بعثة حفظ السلام على علم بأنّ قاضي التحقيق العسكري الأول أصدر اليوم القرار الاتهامي في قضية هجوم 14 كانون الأول على جنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل في منطقة العاقبية، والذي قتل فيه الجندي شون روني، وهو أحد جنود حفظ السلام الأيرلنديين التابعين لليونيفيل".
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وأضاف: "هذه خطوة مهمة نحو العدالة، ونحن نواصل الحث على محاسبة جميع الجناة المتورطين. إن الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم خطيرة ولا يمكن التسامح معها. اننا نتطلع إلى تحقيق العدالة للجندي روني وزملائه المصابين وعائلاتهم".
 
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