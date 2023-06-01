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لبنان

خطوة مرتقبة من الراعي تُجاه برّي.. هذا ما سيفعله

Lebanon 24
01-06-2023 | 13:04
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، أنّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قد يتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عظة الأحد لدعوته إلى فتح مجلس النواب باعتبار أنه لا مبرّر بعد الآن لإقفاله.
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وكان برّي جدد في بيانٍ صادرٍ اليوم عن مكتبه الإعلاميّ، على أن أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة.

كذلك، فقد أشار البيان إلى أنّ "أي تشويش وتهديد لا يعودُ ولا ينفع خصوصاً مع رئيس المجلس".
 
 
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