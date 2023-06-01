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لبنان
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
01-06-2023
|
13:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 93800 و94100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 93700 و94000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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