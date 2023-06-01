Advertisement

لبنان

كلامٌ مهم عن مصرف لبنان ومئات ملايين الدولارات.. إليكم ما قيلِ مؤخراً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-06-2023 | 13:52
A-
A+
Doc-P-1073229-638212498149710677.jpg
Doc-P-1073229-638212498149710677.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر ماليّة لـ"لبنان24" إنَّ البيان الذي أصدره مصرف لبنان، اليوم الخميس بشأن أرقام مدفوعات التعميم 158، يحتاجُ إلى بحثٍ وتدقيق لناحية معرفة مجالات صرف أموال السحوبات التي تمّت عبرَ المصارف، وأضافت: "كما يعلم الجميع، فإنّ التعميم 158 ينصُّ حالياً على سحب 400 دولار فريش و 800 دولار بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 15 ألف ليرة، علماً أن السحوبات بالليرة كانت في السابق على أساس 8 آلاف ليرة لبنانية".
Advertisement
وتابعت: "في ما خصّ الأموال التي مُنحت بالليرة، فإنَّ مُعظمها تمّ صرفه ضمن المراكز الإستهلاكيّة من خلال البطاقات المصرفيّة، في حين أنّ أموال الدولار منحت نقداً للمودعين، والسؤال الذي يُطرح هنا: هل تمّ إدخال هذه الأموال ضمن السوق للإستهلاك أم أنها ذهبت إلى الإدخار في المنازل؟".
وأوضحت المصادر أنَّ مبلغ 889 مليون دولار أميركي "الفريش" يُمثل رقماً بسيطاً جداً مقارنة بالأموال التي تمّ ضخها عبر "صيرفة"، مشيرة إلى أنَّ "البنك المركزي ضخّ أكثر من 4 مليار دولار عبر المنصة حتى الآن وذلك بعيداً عن أموال المودعين".
كذلك، أشارت المصادر إلى أنّ مبلغ الـ889 مليون دولار يُمثل كتلة نقديّة وازنة نوعاً ما، ومن الممكن جداً أن يكون هناك جزء كبيرٌ منها قد ذهب إلى الإدخار، ما يعني أنها باتت بمثابة أموالٍ مُجمّدة وغير مُنخرطة في السوق، وأضافت: "للعلم، فإنه من الصعب قياس نسبة الأموال المنخرطة في إطار الإدخار، فلا يمكن لأي أحد تحديد بشكلٍ دقيق الأموال المودعة في المنازل".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2023-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:47 | 2023-06-01
14:20 | 2023-06-01
14:07 | 2023-06-01
13:45 | 2023-06-01
13:12 | 2023-06-01
13:04 | 2023-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website