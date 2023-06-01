أبيض: الأزمة الاقتصادية والمالية ضاغطة بشكل كبير على القطاع الصحي

قال وزير الصحة فراس أبيض إن "هدفنا استمرار القطاع الصحي"، مشيراُ إلى أن "الأزمة الاقتصادية والمالية ضاغطة بشكل كبير على القطاع، ولذلك نغلّب التعاون مع جميع الفرقاء من أجل تأمين الاستمرارية".

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وفي حديث للـ"ام تي في"، قال أبيض: "نظامنا الصحي مكلف يقوم على العلاج وليس الوقاية"، مضيفاً "نعم، القطاع الصحي في لبنان يواجه مشاكل ولكن الثقة فيه لا تزال موجودة، والمشكلة الأساسية أن الرعاية الصحية لا تشمل الجميع".

وأضاف: "حوّلنا 36 مليون دولار للرعاية الصحية الأولية وزهاء 200 ألف مريض سيحملون بطاقة صحية بدعم من البنك الدولي".