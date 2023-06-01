عبدالله: بعض الأطباء والمستشفيات يستغلون الفوضى لزيادة الإفساد بالقطاع الصحي

قال رئيس لجنة الصحّة النيابية النائب بلال عبدالله إن "بعض الأطباء والمُستشفيات يستغلون الفوضى لزيادة الإفساد في القطاع الصحيّ"، داعياً النقابات المعنية لمتابعة هذا الأمر لأنّ الفاتورة تُدفع من جيوب الناس.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، قال عبدالله: "أعرف أنّ وزير الصحة فراس الأبيض يُصارع من أجل الاستمرار ولكن عليه أن يكون أقسى مع مَن يخطئ أكان شركة أدوية أو مستشفى أو أياً كان".

وأكمل: "تقدمنا باقتراح قانون كلقاء ديمقراطي من أجل إقرار البطاقة الصحية ولكن يجب أن يتجاوب معنا مَن يملك المال".