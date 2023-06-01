نقيب الأطباء: هدفنا أن يصل الطبيب إلى حقه لا أن يكون رهينة لأصحاب المستشفيات

قال نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخّاش إنَّ "الأموال المصروفة من الجهات الضّامنة الرسمية للأطباء وهمية ولا يتمكنون من صرفها"، كاشفاً أن الأطباء تقاضوا مستحقاتهم عن العام 2021 خلال الفترة الأخيرة.

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الخميس، دعا بخاش إلى معالجة مشكلة اللجان الطبية وإدارات المستشفيات، وقال: "هدفنا وصول الطبيب إلى حقه لا أن يكون رهينة لأصحاب المستشفيات".

وأردف: "لا يمكن للصيدلي أن يستمر بأخذ دور الطبيب ووصف الدواء ونحن نؤيد منصة تتبع الأدوية والتحوّل الرقمي الحاصل ونعمل في النقابة على إطلاق الوصفة الالكترونية".