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لبنان
خبرٌ من "أوجيرو".. سنترال جديد يتوقف عن الخدمة!
Lebanon 24
01-06-2023
|
16:13
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أعلنت "اوجيرو" عن توقف خدماتها ضمن نطاق سنترال الدامور موقتاً الى حين إعادة التزويد بالمازوت.
pic.twitter.com/n3DwlUQPz7
— ogero (@OgeroTelecom)
June 1, 2023
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