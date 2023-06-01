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لبنان

في لبنان.. فيديو يكشف كلفة إخراجات القيد ضمن السوق الموازية

Lebanon 24
01-06-2023 | 16:58
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كشفت قناة الـ"LBCI" في تقريرٍ جديدٍ لها أنّ تسعيرة إخراج القيد الإفرادي قد تتخطى الـ500 ألف ليرة لبنانية في ظلّ أزمة الطوابع التي تُباع في السوق الموازية. 
 
ووفقاً للتقرير، فإنّ كلفة الطوابع المطلوبة لإخراج القيد يجب أن تكون 22 ألف ليرة رسمياً، وفي حال لم يجد المواطن تلك الطوابع فإن بإمكانه التوجّه إلى إحدى مكاتب شركات تحويل الأموال وتسديد قيمتها هناك والحصول على مستند من "المالية" يُثبت ذلك. 
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وذكر التقرير أنّ هناك جهات تبيع الطوابع التي تبلغ قيمتها 22 ألف ليرة، بمليون ليرة، وذلكَ بحجة إنه يتمُّ شراؤها من السوق الموازية.
 
لمشاهدة التقرير كاملاً.. إليك الفيديو المُرفق
 
 
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