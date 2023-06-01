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لبنان

تقدُّم مشروط بالتفاهمات حول سوريا

Lebanon 24
01-06-2023 | 17:08
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لا ينتظر سفراء أي تقدُّم في المسار الرئاسي ما لم توضع التفاهمات العربية - العربية حول سوريا على طاولة التنفيذ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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