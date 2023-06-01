تململ أميركي من الجيش بسبب مناورة حزب الله واحتضان خارجي لأزعور

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كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": حتى الأيام الأخيرة، كانت معلومات مطلعين على مشاورات عواصم اللقاء الخماسي، تتحدث عن تسوية تنتهي لمصلحة قائد الجيش العماد جوزيف عون. الإحاطة الأميركية الدائمة بالمؤسسة العسكرية ورعاية قطر لها، أعطتا صدقية لهذا الإطار المتحرك منذ أشهر، والذي كان يفترض أن يصبّ، بعد تعذر انتخاب مرشح ثنائي أمل وحزب الله ومرشح معارضيه، لمصلحة عون. وكان هذا السيناريو الأكثر تداولاً إلى ما قبل اتفاق المعارضة والتيار الوطني الحر على اسم المرشح جهاد أزعور.لكن الساعات الماضية حملت إشارات يفترض التوقف عندها ملياً.أظهر استماع لجنة العلاقات الخارجية الفرعية في مجلس الشيوخ الأميركي إلى مساعدة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف إشادة بالجيش وضرورة دعمه، ما اعتبره مؤيدو قائد الجيش من الإشارات المكملة لدعم الإدارة الأميركية لوصوله رئيساً للجمهورية. لكن ما لم يقل علناً، هو أنه خلال انعقاد اللجنة، لمس حاضرون وجود إشارات إلى تململ أميركي وفي أوساط حاضرين نافذين من الجيش اللبناني، على خلفية المناورة التي نفّذها حزب الله أخيراً. ومنذ المناورة، زاد الانتقاد للجيش الذي لم يكن له أي رد فعل، وهذا ليس أمراً بسيطاً في عرف من يطالبهم الجيش بدعمه وتمويل أنشطته. علماً أن جواً أميركياً بدأ، منذ الآن، يتحدث عن أن التجديد للقوات الدولية وعرض التقرير الدوري حول القرار 1701 سيأخذ هذه السنة منعطفاً مهماً، في ضوء المناورة، وبعد مقتل جندي إيرلندي من القوات الدولية في كانون الأول الماضي. وإذا كان هذا الكلام يتردد أميركياً للمرة الأولى، إلا أنه يأتي في توقيت دقيق لبنانياً، وفي اللحظة التي لوحت فيها واشنطن بفرض عقوبات على معرقلي إجراء الانتخابات الرئاسية.بدأ الكلام تصاعدياً من خارج لبنان، على تقاطع مع مشاورات تجريها عواصم اللقاء الخماسي، عن اتجاه محتمل لاحتضان واشنطن اسم أزعور، وفقاً لمواصفات سبق أن حددتها للمرشح الرئاسي. وهذا يتزامن مع تحرك دوائر أميركية نشطت في اتجاهات مصرفية ومالية وسياسية وأمنية معاً، واحتمال توسعه ليشمل الفاتيكان والسعودية، وفق المعيار ذاته.فالفاتيكان بدأ يفرز بجدية قنوات الاتصال الخاصة بلبنان بعيداً من تلك التي كانت تتحرك لمصلحة تسوية مع حزب الله، وعدم ممانعة دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وفي الآونة الأخيرة، صار عصب اللقاءات المتعلقة بلبنان يمر حصرياً عبر أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وهذا وحده كاف لإعطاء إشارات حول تغير ما في نهج اعتمدته.من الصعب التعاطي بأن ترشيح أزعور سينتهي في غضون أيام، كما يعول معارضوه الذين تحدثوا عن أيام قليلة ويصبح الترشيح «وراءنا». وإذا كان ترشيح النائب ميشال معوض استمر سبعة أشهر، مع كل الانقسامات التي شهدها ملف الرئاسة، فكيف يمكن أن ينتهي ترشيح أزعور مع التحول المفصلي الذي أحدثه بتبني المعارضة والتيار له خلال أيام. ورغم أن الساعات القليلة الماضية حولت الأنظار عن مغزى الاتفاق بين المكونات السياسية المعارضة والتيار، نحو ما يجري داخل التيار من خلافات حول الترشيح، إلا أن الحركة الديبلوماسية والسياسية الخارجية نشطت للتعاطي بجدية مع هذا التحول.وفي حين أن حزب الله علق على الترشيح من زاويتين مختلفتين، واحدة شديدة اللهجة وأخرى أكثر اعتدالاً، إلا أنه في الحالتين، ثمة استحقاق أساسي يواجهه الحزب، ولا يتعلق بموقف واشنطن. فأي تبنّ سعودي تحديداً لأزعور، سيكون من الصعب التعامل معه كأنه لم يكن، في ظل مناخ التفاهم السعودي - الإيراني. إلا إذا صح الكلام في دوائر سياسية عن تراجع في منسوب هذا التفاهم وانعكاسه لبنانياً. وفي الانتظار، ستكون محطات ترشيح أزعور من الآن وصاعداً عرضة لكثير من الالتباسات والتوقعات التي قد لا تكون إيجابية.