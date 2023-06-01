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لبنان
قرار القضاء العسكري بمقتل جندي ايرلندي استباق للتضييق في التمديد لليونيفيل
Lebanon 24
01-06-2023
|
22:31
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كتبت روزانا بو منصف في" النهار": ادرجت مصادر سياسية مراقبة اتهام القضاء العسكري خمسة عناصر أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل شون روني الجندي في الكتيبة الايرلندية العاملة في الجنوب وجرح ثلاثة من زملائه في 14 كانون الاول من العام الماضي في اطار التطور اللافت الذي يفرض الوقوف عنده . ولكن "حزب الله " هو الذي سلم بعد أقل من أسبوعين الجيش اللبناني مطلق النار الأساسي تحت وطأة ضغوط دولية بدا ان الدولة لا قبل لتحملها ولا بالنسبة الى الحزب . فمع اقتراب موعد التجديد السنوي للقوة الدولية العاملة في الجنوب في اواخر اب المقبل، فان لبنان قد يكون مقبلا على تحد كبير يضعه امام مواجهة اجراءات غير مسبوقة نتيجة للاعتداء على الكتيبة الايرلندية ، وهو امر لم يكن بحسب معلومات ديبلوماسية سيمر مرور الكرام . اذ انه ومن دون هذه الحادثة المؤلمة بات لبنان يواجه كل سنة خلال الاعوام القليلة الماضية منذ ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب تحديا ازاء تبرير استمرار القوة الدولية في مهماتها في الجنوب اللبناني اذا كانت منزوعة الاسنان كليا ولا صلاحية لها بالقيام بالدور المناط بها وفقا للقرار 1701. وحتى مع ادارة الرئيس الحالي جو بايدن لم تتغير المقاربة الاميركية في شكل خاص لموضوع مهام القوة الدولية وهناك معاناة حقيقية للبنان من اجل تأكيد حاجته الى التجديد المستمر للقوة الدولية من دون اي تعديلات على مهماتها . فلو ان طلب التجديد لليونيفيل سيعيد لبنان التأكيد عليه في الاسابيع المقبلة ، فان عدم المحاسبة القضائية للعناصر التي ارتكبت الاعتداء على الكتيبة الايرلندية ومقتل احد جنودها كان ليشكل عقبة كبيرة وحائلا على الارجح دون حصول لبنان على التجديد التلقائي علما ان هذا الاخير غير مضمون كذلك حتى بالمحاسبة القضائية . فهناك نوع من عدم القدرة الدولية على غض النظر على التجاوزات على القوة الدولية العاملة في الجنوب وتقييد حركتها ومهمتها كذلك . فهذا بات يعرقل قدرات الدولة اللبنانية على حشد الدعم لها من اجل تجديد العمل لليونيفيل من جهة كما بات يصيب الجيش اللبناني في الصميم لا سيما في ظل الدعم الذي توفره الولايات المتحدة للجيش اللبنانية وصدقية الادارة امام الكونغرس على هذا الصعيد في ظل معارك سياسية متواصلة على هذا الصعيد . يضاف الى ذلك انه وتماشياً مع القرار 2650 ، الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى ٣١ آب ٢٠٢٣ ، تقدم اليونيفل الوقود والغذاء والأدوية والدعم اللوجستي للجيش اللبناني في إطار الأنشطة المشتركة بينها وبين القوات المسلحة اللبنانية .
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الواقع العملاني في الاتهام الذي وجهه القضاء العسكري قد لا يترجم وفق احسن التوقعات وذلك استنادا الى تجارب سابقة حصلت في الجنوب كذلك وذهب جنود لبنانيون او سواهم ضحاياها. وفيما يذهب البعض الى ارساء رابط بين هذا التطور القضائي والرئاسة اللبنانية ولمن ستعقد في نهاية الامر ، وفالواقع ان هذا الامر بات اقرب الى الضرب في الرمل في ظل عدم وضوح الصورة اطلاقا على هذا الصعيد باستثناء واقع انتظار رد فعل الحزب او توقعه ذلك والرسالة التي يرغب ان يوجهها في هذا الاطار وفي اي اتجاه تبعا لذلك .
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